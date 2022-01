박성수 송파구청장 5060 신중년 내 일(job) 지원 나선 까닭?

신중년 재취업 멘토링 제공, ‘희망일자리컨설턴트’ 운영...경력 활용한 사회공헌활동 지원사업 추진, 1월21일까지 위탁기관 모집...재취업위한 교육지원, ‘정리수납전문가’ ‘일반경비원’ 양성 교육 운영

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 만 50세 이상 70세 미만 신중년의 일자리창출과 지역사회 역할 강화를 위해 ‘신중년 내 일(job) 지원 사업’을 본격 추진한다.

송파구의 신중년 인구는 서울시 자치구 중 가장 많은 19만 명이며 생산가능인구의 38%를 차지한다.

박성수 구청장은 “전문 역량과 경험을 보유한 신중년들이 재취업 할 수 있도록 맞춤형 교육을 지원하고 5060세대의 일자리 문제해결과 사회적 가치를 실현하고자 ‘신중년 내 일(job) 지원사업’을 마련했다.”고 추진배경을 설명했다.

신중년 재취업 멘토링 제공…‘희망일자리컨설턴트’ 운영

먼저, 구는 신중년에 특화된 취업 멘토링을 제공하는 ‘희망일자리컨설턴트’를 운영한다. 2019년 시작된 이 사업은 자년 한 해 동안 7934명을 대상으로 취업 컨설팅을 제공, 6002명의 취업을 연계해 346명의 취업자를 배출했다.

‘희망일자리컨설턴트’는 신중년 미취업자 중 직업상담사 자격증이 있으면 누구나 지원 가능 ▲재취업컨설팅 및 알선 ▲구인구직 발굴 ▲찾아가는 일자리상담창구 운영 등을 담당하게 된다.

14일까지 컨설턴트 참여자를 모집 중이다. 서류·면접 심사를 통해 신중년 6명의 컨설턴트로 구성, 오는 2월부터 멘토링 서비스 지원을 시작한다.

신중년 사회공헌활동 지원사업 운영…1월 21일까지 위탁운영기관 모집

또 구는 신중년의 사회공헌활동을 지원하는 사업을 추진한다.

‘신중년 사회공헌활동 지원사업’은 전문성과 경력을 갖춘 퇴직인력이 공익적 기관·단체에서 사회공헌활동을 할 수 있도록 지원해 신중년들의 지역사회 역할을 강화하려는 사업으로, 오는 21일까지 위탁기관을 모집 중이다.

지난 해 구는 사회공헌활동의 일환으로 ‘말벗활동단’을 운영한 결과, 코로나19로 인해 대면 활동이 어려운 상황 속에서도 노인들의 복지사각지대를 해소하고 돌봄 범위를 신체적 건강에서 정신적 건강까지 확대했다는 호평을 받았다.

올해는 신중년 사회공헌활동 범위를 ▲행정지원 ▲문화예술 ▲교육연구 등 13개 분야로 확대, 참여인원도 110명으로 구성해 운영할 예정이다.

재취업 지원교육…‘정리수납전문가’, ‘일반경비원’ 등 양성교육 운영

이밖에도 신중년의 제2의 경력 설계를 위한 교육프로그램도 운영한다.

구는 변화하는 구인·구직 수요에 발맞추어 ▲정리수납전문가 ▲일반경비원 등 재취업 지원을 위한 교육 프로그램을 오는 3월부터 운영할 계획이다.

박성수 송파구청장은 “신중년은 저출산·고령화로 인한 생산성 위기를 해소할 수 있는 중요한 인적자원”이라며 “신중년의 경력과 전문성에 대한 사회적 활용방안을 다각도로 모색하고 인생 재설계를 위한 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

