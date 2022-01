전자랜드, '설맞이 세배 세일' 행사…“주방가전부터 소형가전까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 31일까지 설 연휴를 앞두고 주방 가전과 생활 소형 가전 구매 혜택을 제공하는 ‘설 맞이 세배 세일’을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 세일에서는 행사 품목을 삼성카드 포인트로 결제 시 사용한 포인트의 3배를 포인트로 되돌려준다. 카드사 회원 기준 1인당 1회 참여 가능하며 최대 3만 포인트를 지급받을 수 있다.

설 맞이 선물전도 진행한다. 2022년을 기념해 22개의 행사 모델 중 하나를 구매하면 배달 애플리케이션(앱) 상품권을 사은품으로 증정한다. 행사 품목은 밥솥, 전기레인지, 청소기, 안마의자, 에어프라이어 등 13가지 품목으로 준비했다.

전자랜드 관계자는 “새해 첫 명절인 설날을 앞두고 명절 선물로 적합한 밥솥, 청소기 등의 생활 소형 가전과 관련된 행사를 준비했다”며 “코로나19의 영향으로 올해도 타지에 있는 가족들을 만나지 못하고 선물로만 마음을 전해야 하는 소비자들에게 이번 행사가 도움이 되길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr