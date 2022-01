경기 특사경, 불법 사금융 연중 '고강도 수사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 불법 사금융에 대한 고강도 수사를 연중 실시한다.

경기도 공정특별사법경찰단은 올해 불법 '대리입금'을 비롯한 신종수법 수사를 강화하는 등 불법 사금융에 대한 고강도 수사를 실시할 계획이라고 10일 밝혔다.

도 특사경은 이에 따라 분기 별로 ▲영세 자영업자ㆍ소상공인 대상 불법 고금리 대부 행위(1분기) ▲대학생ㆍ취업준비생 대상 미등록 대부 행위(2분기) ▲불법 대리입금 등 신종수법(3분기) ▲온라인 플랫폼 이용, 미등록 대부업체 중개 대가로 알선료 수취 행위(4분기) 등 온ㆍ오프라인 불법 사금융 전반에 걸쳐 수사를 진행한다.

특히 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪는 영세 자영업자ㆍ소상공인 대상 불법 고금리 대부뿐만 아니라 대학생ㆍ취업준비생 대상 사회관계망서비스(SNS)를 이용한 미등록 대부 행위, 불법 대리입금 신종수법 등에 대한 수사망을 강화한다.

대리입금은 청소년을 대상으로 사회관계망서비스를 통해 아이돌 관련 상품(굿즈)이나 게임 아이템 등을 구입할 돈을 빌려주고 수고비(이자) 등을 받는 행위다. 도 특사경은 지난해 집중수사해 14명을 적발하기도 했다.

이와 함께 피해 예방을 위해 모니터링 요원을 활용한 인터넷 대출 중개 사이트 및 커뮤니티 점검, 불법 대부업 전단지 살포 빈번 지역에 전담 수거반 투입, 찾아가는 불법 사금융 피해상담소, 도민이 한 번의 신고로 수사, 피해구제 및 회생 등을 지원받는 '불법 사금융 피해신고센터'(gfrc.gg.go.kr) 운영 등도 병행한다.

김영수 도 공정특별사법경찰단장은 "지난해에 이어 코로나19가 계속되면서 벼랑 끝에 몰린 경제적 약자를 노린 불법 사금융은 계속 늘어날 것으로 예상된다"면서 "올 한해 불법 대리입금 등 신종수법을 포함한 불법 사금융을 근절하는데 온 힘을 기울여 사회적 약자를 보호하고 공정한 세상을 만드는 일에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

