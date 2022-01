'블루스 보컬' 원조 박광수씨 별세

묵직하고 중후한 창법으로 '아름다운 강산' 불러 유명해져

1970년대 신중현 밴드 '더 맨'에서 리드 보컬로 활동한 가수 박광수씨가 별세했다. 9일 가요계에 따르면 고인은 전날 82세를 일기로 눈을 감았다. '블루스 보컬'의 원조다. 1940년 경북 포항에서 태어나 학창 시절 밴드부에서 음악 활동을 시작했다. 1962년 국민대 행정과에 입학한 그는 학업을 중단하고 잠시 배우로 활동했다. 가수로 무대에 오른 건 1960년대 중반 미8군 공연 오디션을 통과하면서부터다. 국내에 생소했던 R&B 리듬의 솔(soul)틱한 창법으로 명성을 날려 1968년 그룹 영사운드 보컬, 1971년 김상희 스페셜쇼 멤버 등으로 활동했다. 최이철, 박병무, 김재건과 함께 그룹 영에이스를 결성하기도 했다.

고인은 1972년 신중현이 결성한 그룹 '더 맨'에 리드보컬로 합류했다. 묵직하고 중후한 창법으로 '아름다운 강산'을 불러 유명해졌다. 1988년 이선희가 부른 이 곡은 지금도 많은 사랑을 받는다. 원조 보컬 격이나 이름을 단 음반이나 기록은 많지 않다. 창법이 왜색적이라는 이유로 음반 '마른 잎 / 빗속의 여인' 등이 방송 정지를 당하거나 전량 수거됐다. 하지만 라이브 무대 등에서 노래를 이어갔고, 예순일곱 살이던 2007년에 사실상 첫 솔로 음반인 '박광수 2007 아름다운 날들'을 발표했다.

