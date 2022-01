자동차 이력조회 서비스 무료 전환…'자동차365' 전면 개편

자동차 구입, 중고차매매, 폐차 등 자동차와 관련된 모든 정보를 제공하는 '자동차종합정보서비스(자동차365)'에서 앞으로 본인 자동차와 중고차 등의 이력을 무료로 조회 할 수 있게 된다.

국토교통부는 10일 자동차 정보 접근성 향상을 위해 '자동차365'를 전면 개편하고 오는 12일부터 서비스를 시작한다고 밝혔다.

우선 자동차365의 본인인증 수단을 기존 공동인증서와 휴대폰 문자인증에서 7개 인증수단으로 확대한다.

기존에는 자동차 조회 대수마다 인증을 해야했지만 앞으로는 자동차 조회시 1회 인증으로 모든 조회가 가능하도록 본인인증 관련 편의성을 높인다.

또 본인·중고차 자동차이력 조회 시 항목별로 이용수수료를 납부해야 했으나 앞으로는 무료로 제공하며, 기존 신용카드와 휴대폰결제만 가능했던 것도 5개 결제수단으로 확대한다.

본인 소유 자동차를 등록해두면 해당 자동차에 대한 예상 연세액, 주행거리, 리콜정보, 제원정보, 검사·정비이력정보 등을 마이페이지에서 모두 확인할 수 있다.

아울러 대표소유자 외 공동소유자도 소유 자동차에 대해 정보 확인이 가능해진다. 이를 통해 자동차 소유자의 재산권 보호·관리가 더욱 쉬워지고 대포차 양산을 방지하는데에도 도움이 될 것으로 보인다.

국토부는 중고차매매 사기 피해를 예방하기 위해 중고차 정보를 한번에 확인할 수 있는 '매매용 차량 신속조회 서비스' 코너를 마련했다.

이 서비스를 이용하면 자동차등록번호만 입력해 하나의 페이지에서 실매물 여부, 중고차매매 평균금액, 이력정보 등을 모두 확인할 수 있다.

김정희 국토부 자동차정책관은 "매매용 자동차에 대해 정비 등의 이력조회서비스 수수료를 무료제공으로 전환함에 따라 중고차 사기 피해 예방 등에도 기여할 것으로 예상된다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr