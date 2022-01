이준석, '尹 마트 장보기' 비판한 박영선에 "멸치·콩 샀다고 억지 흉봐"

"대형마트서 장보면 소상공인 생각 안 하는 거냐" 반박

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선후보의 '대형마트 장보기'를 "대기업의 그늘"이라고 비판한 박영선 더불어민주당 선거대책위원회 디지털혁신대전환위원장을 향해 "억지 흉보기"라고 반박했다.

이 대표는 9일 페이스북에 박 위원장이 중소벤처기업부 장관 시절이던 지난 2020년 6월 신세계그룹과 '자상한 기업(자발적 상생·협력 기업)' 체결을 추진한다는 내용의 기사를 공유하며 "본인 치적사업으로 콜라보(협업)까지 하셨으면서 멸치랑 콩 좀 샀다고 억지 흉보는 게 말이 됩니까?"라고 적었다.

이어 "이마트 가서 장보는 일반 시민들은 소상공인 마음을 생각 안 하는 거냐. 이런 이분법적인 사고, 오세훈 (서울)시장 선거 때 많이 들이대다가 낭패 보지 않으셨냐"고 꼬집었다.

앞서 윤 후보는 전날(8일) 밥상 물가와 10일부터 대형마트·백화점 등에 적용될 방역패스(접종증명·음성확인제) 점검 차원에서 서울시 동작구의 이마트를 방문해 직접 장을 봤다. 국민의힘은 윤 후보가 이날 마트에서 여수 멸치와 약콩 등을 골라 카트에 담는 모습이 담긴 사진을 공개했다.

이를 두고 박 위원장은 페이스북에 "어느 대선후보의 특정 대기업 대형마트 장보기의 그늘"이라며 "코로나로 가뜩이나 힘든 소상공인 자영업자의 마음은 생각해 봤을까?"라고 윤 후보를 비판하는 글을 올렸다. 코로나19로 자영업자들이 힘겨운 시기를 보내는 가운데, 윤 후보가 소형마트나 전통시장이 아닌 대형마트를 이용한 것을 비판한 것으로 해석됐다.

박 위원장은 이 대표의 비판 글이 나온 뒤에도 페이스북에 추가 글을 올려 "윤 후보님 '약자와의 동행' 위원장 맞으시지요? '어려운 소상공인 마음을 먼저 생각하자'가 갈라치기면, '약자와의 동행'은 분열 선동인가"라며 거듭 윤 후보를 저격했다.

