"관저서 와인파티"…영국총리, 봉쇄 중 방역위반 추가 의혹

[아시아경제 이동우 기자] 방역수칙 위반으로 정치적 위기에 내몰린 보리스 존슨 영국 총리가 코로나19로 첫 봉쇄령이 내려졌던 2020년 5월 관저에서 측근들과 음주 파티를 벌였다는 의혹이 제기됐다.

영국 매체 더선데이타임스는 2020년 5월 20일 존슨 총리가 아내 캐리 존슨과 다우닝가 10번지 관저 정원에서 사적으로 음주 파티에 참석했다고 8일(현지시간) 보도했다.

신문은 3명의 소식통을 인용해 당시 파티는 존슨 총리의 수석 비서관인 마틴 레이놀즈가 주도했다고 전했다. 그는 관료들에게 음주 파티 초대장을 보내며 'BYOB'(술은 각자 지참할 것)이라고 덧붙였다.

한 목격자는 정원에 존슨 총리 부부를 포함해 40명이 있었고, 음료수, 과자, 소시지 롤 등이 테이블에 있었다고 설명했다.

당시는 코로나19로 존슨 총리가 첫 봉쇄령을 내린 시기였다. 영국인들은 6월 1일에서야 야외에서 최대 6명까지 만날 수 있었다.

영국에서는 이미 몇 차례에 걸쳐 존슨 총리와 총리실 직원들이 코로나19 봉쇄 기간에 파티를 즐겼다는 의혹이 불거진 바 있다.

지난달에는 존슨 총리가 2020년 5월 15일 관저 테라스에서 측근 10여명과 와인을 마시는 사진이 언론에 공개돼 논란이 일었다.

