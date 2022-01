쌍용차-에디슨모터스, 10일 투자계약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 에디슨모터스와 쌍용차가 10일 M&A(인수·합병) 투자계약을 체결한다.

9일 업계에 따르면 에디슨모터스는 10일 오후 3048억원가량을 투자하는 내용이 담긴 본계약을 쌍용차와 체결할 예정이다.

앞서 에디슨모터스와 쌍용차는 자금 사용처 사전 협의 여부를 두고 이견을 보였다. 이에 지난달 27일까지였던 계약 체결 법정 기한은 이달 10일로 연기됐으나, 본계약 걸림돌로 작용했던 운영자금 사용처 공유와 기술자료 요청에 대한 이견을 좁히며 시한을 넘기지 않고 본계약을 체결할 수 있게 됐다.

에디슨모터스는 계약금과 별개로 운영자금 300억~500억원을 추가 지원하는 대신 쌍용차가 자금 사용처를 사전에 협의해야 한다고 주장했다. 이에 쌍용차는 사업 계획과 기술 개발 등은 기업 기밀로 분류되기 때문에 자금 내역도 공유할 수 없다는 입장이었다.

양측은 논의 끝에 운영자금을 사용하기로 잠정 합의했다. 다만 쌍용차는 운영자금 활용을 사전에 승인받는 것이 아닌 사용처를 통지하겠다는 입장이어서 여전히 세부 협상이 이어지고 있는 것으로 전해졌다.

에디슨모터스는 앞서 쌍용차 인수를 위해 구성했던 컨소시엄에서 사모펀드 운용사 키스톤PE를 제외했다. 이에 키스톤PE의 투자금 1050억원 가량을 다시 확보해야 하는 상황이다. 에디슨모터스는 투자에 적극적인 사모펀드 KCGI가 키스톤PE 몫을 투자하고, 지분도 추가로 확보할 가능성이 큰 것으로 전해진다.

이날 본계약이 진행되면 에디슨모터스는 오는 3월 1일까지 쌍용차 회생계획안을 제출해야 한다. 이후 인수자금 전액을 납부한 후 관계인 집회에서 채권단 3분의 2 이상의 동의를 받아야 쌍용차를 인수할 수 있다.

