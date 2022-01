[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소는 9일 외국인 투자자들의 정보접근성 및 이용편의성 제고를 위해 국내 자본시장 정보포털 '정보데이터시스템'의 영문 서비스를 시작한다고 밝혔다.

이번 서비스는 국내 자본시장에서의 외국인 투자규모가 지속적으로 증가하는 등 시장영향이 증대되는 가운데 시장정보의 영문제공이 상대적으로 부족하다는 지적에 따라 이뤄졌다.

거래소에 따르면 외국인 보유 규모는 2010년 386조원에서 2015년 421조원을 넘어 지난해 783조원을 돌파했다.

거래소 관계자는 "자본시장 통계데이터 및 투자참고자료의 원스톱 조회가 가능한 정보데이터시스템의 영문 서비스 제공으로 해외투자자의 정보접근성과 시장투명성을 강화하고자 한다"면서 "국내 자본시장 정보의 체계적·효과적 제공으로 해외 투자자의 접근성을 개선해 자본시장의 신인도 제고에 기여할 것"이라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr