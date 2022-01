[포토] 매우 나쁜 '초미세먼지'

[아시아경제 윤동주 기자] 서을을 비롯한 수도권 일대에 미세먼지 농도가 '매우나쁨'을 나타낸 9일 서울 한강공원에서 바라본 강남일대가 흐릿하게 보이고 있다.

이번 미세먼지는 중국발 스모그 영향과 대기 정체로 국내에서 발생한 미세먼지 누적되면서 발생했다.

초미세먼지는 10일까지 계속될 전망이다.

