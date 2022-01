美 하루 평균 코로나 확진자 65만명

2주새 3배 이상 증가…뉴욕ㆍ뉴저지 등 동북부 지역 많아

의료진 부족에 캘리포니아주는 방위군 투입

[아시아경제 국제부 기자] 미국의 하루 평균 코로나19 신규 확진자가 65만명에 달하는 등 오미크론 변이 바이러스가 폭발적으로 확산되고 있다.

8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)의 집계에 따르면 7일 기준 미국의 7일간의 하루 평균 신규 코로나19 확진자는 64만8211명이다. 2주 전보다 무려 3.28배로 증가하면서 하루 평균 신규 확진자 기록을 새로 썼다.

NYT는 신규 확진자가 전국적으로 늘고 있고 있으며 특히 뉴욕ㆍ뉴저지ㆍ로드아일랜드주 등 북동부에서 많은 감염자가 나오고 있다고 전했다.

2∼3주의 시차를 두고 확진자 증감의 추이를 따라가는 후행 지표인 입원 환자와 사망자 수치도 상승 중이다. 하루 평균 입원 환자는 2주 전보다 72% 늘어난 12만명을 넘겼고(12만1599명), 하루 평균 사망자도 11% 증가하며 1499명이 됐다.

CNN은 미 보건복지부의 데이터를 인용해 7일 기준 미국의 코로나19 입원 환자가 거의 13만2000명에 달했다며 이는 팬데믹(세계적 대유행) 사태 최고치인 지난해 1월 중순의 14만2200명과 동떨어지지 않은 수치라고 지적했다.

확진자가 급증하면서 의료진 부족 사태가 일어나고 있다고 CNN은 전했다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 7일 밤 주 방위군 200여명을 여러 코로나19 검사소에 배치할 계획이라고 밝혔다.

주지사가 재난 비상사태를 선포한 캔자스주에 있는 어센션 비아 크리스티 헬스의 새머 안토니오스 박사는 "지금 상황은 정말로 바이러스의 눈폭풍"이라며 "왜냐하면 많은 감염자가 나오고 있기 때문"이라고 말했다.

또 버지니아 대학병원 중환자실의 타이슨 벨 국장은 감염돼 격리에 들어간 인력, 탈진해 일을 그만둔 인력 등으로 인해 미국이 지난해와 같은 수준의 의료 서비스를 13만명이나 되는 환자에게 제공할 수 없는 실정이라고 말했다.

캐시 호컬 뉴욕 주지사는 7일 모든 의료 종사자들은 2주 이내에 코로나19 백신 부스터 샷(추가 접종)을 맞아야 한다고 의무화했다. 뉴욕주는 앞서 지난해 9월 의료 종사자들에게 백신 접종도 의무화한 바 있다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr