12년만에 김치무역 '흑자' 쾌거…코로나 특수에 1.6억弗수출 '역대최고'

[세종=아시아경제 김현정 기자] 코로나19 확산에 따라 건강식품으로 알려진 김치 수출이 급증하면서, 지난해 김치 무역수지가 2009년 이후 12년만에 흑자를 기록했다. 수출액은 1억6000만달러에 달했다.

9일 농림축산식품부는 지난해 김치 수출액이 1억5990만달러(잠정치)로 역대 최고 실적을 달성했다고 밝혔다. 이에 힘입어 김치 무역수지도 1920만달러 흑자를 기록, 2009년 이후 12년만에 흑자로 돌아서는 쾌거를 거뒀다. 최근 5년간 김치 수출이 연평균 18%씩 증가할 정도로 증가세가 두드러지면서, 무역수지도 함께 지속적으로 개선된 결과다.

수출 대상 국가도 2011년 61개국에서 10년간 89개국으로 확대되며 세계적으로 한국의 전통식품인 김치가 인기를 끌고 있다는 것이 농식품부의 설명이다.

특히 코로나19 확산 이후 전 세계적으로 건강에 대한 관심이 증가하고 K-팝 등 한류 열풍으로 대표적인 전통 발효식품인 김치에 대한 인지도가 높아진 가운데, 김치의 품질과 안전성을 높이기 위한 민간과 정부 지원이 성과를 낸 것으로 평가된다.

농식품부는 그간 김치의 우수성을 해외에 알리기 위해 한국산 김치의 안전성과 효능을 적극 홍보하는 한편, 김치를 활용한 조리법 등이 담긴 김치 큐알(QR) 코드를 제작해 일본, 미국 등 16개 주요 수출국에서 활용해 왔다. 지난해부터는 김치 감각소리(ASMR) 영상을 제작해 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 매체를 통해 홍보활동을 하기도 했다.

세계적 물류대란에도 에이치엠엠(HMM)과 수출국인 미국과 호주로 가는 노선의 일부 물량을 농식품 전용 선복으로 확보, 김치가 신선한 품질을 유지한 채로 해외에 수출될 수 있도록 노력하기도 했다. 또한 수출용 김치 제품의 포장 디자인 개선, 해외 인증 취득 등 김치 수출기업의 해외 진출을 지원하는 다양한 노력도 지속하고 있다.

전한영 농림축산식품부 식품산업정책관은 "김치는 한국을 대표하는 식품으로 12년 만에 무역수지가 흑자를 기록한 것은 상징성이 크다"며 "K-푸드의 대표 주자인 김치의 수출을 더욱 확대하기 위한 여러 노력과 함께, 유망한 한국 농식품을 발굴해 해외에 널리 알려가겠다"고 밝혔다.

