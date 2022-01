인도 확진자 8일만 11배 뛰었다…오미크론 급속 확산

[아시아경제 이준형 기자] 인도에서 하루 코로나19 신규 확진자 수가 10만명을 넘어섰다.

7일(현지시간) 인도 보건부 등에 따르면 이날 오전 기준 인도의 신규 확진자 수는 11만7100명으로 확인됐다. 지난달 30일(1만3154명) 1만명을 넘어선 후 불과 8일 만에 10만명을 돌파했다. 전날 확진자 수(9만928명)와 비교하면 하루 사이에 29% 늘어난 수치다.

코로나19 확산 진원지는 뉴델리, 뭄바이 등 대도시로 꼽힌다. 뉴델리는 지난달 중순까지만 해도 신규 확진자 수가 100명 이하였다. 하지만 이날 뉴델리 확진자 수는 1만5097명을 기록했다. 최근 한 달 새 확진자가 수백배 늘어난 셈이다. 이날 뭄바이의 신규 확진자 수도 2만181명으로 집계됐다. 전문가들은 전 세계에서 확산 중인 오미크론 변이가 인도에서도 널리 퍼지며 이번 확진자 급등 현상이 발생한 것으로 보고 있다.

지난해 4∼6월 인도를 휩쓴 코로나19 대확산이 재현되는 것 아니냐는 우려도 나온다. 당시 인도 내 하루 신규 확진자 수는 최고 41만명을 돌파했다. 매일 약 4000명이 넘는 확진자가 나왔다. 하지만 위중증 환자 발생률이 훨씬 낮아 지난해 벌어진 사태는 반복되지 않을 것이라는 분석이 지배적이다. 실제 최근 3일 동안 코로나19로 인한 인도 사망자 수는 각각 534명, 325명, 302에 그쳤다.

뉴델리 등 대도시 병상도 아직 여유가 있다. 이날 당국 통계에 따르면 뉴델리의 중환자용 병상 3712개 중 193개만 사용 중이다. 산소 지원 병상 수는 1만2279개로 1289개가 사용 중이다.

인도 정부는 방역 강화에도 고삐를 죄고 있다. 뉴델리, 우타르프라데시주, 하리아나주 등 지방 정부는 야간 통행금지를 실시하고 있다. 이 밖에도 사무실 근무 인원 제한 등 여러 방역 조치를 도입한 상태다. 또한 체육관 등 대형 실내시설을 코로나19 치료센터로 개조하는 등 환자수 폭증에 대비하고 있다.

이날 인도의 누적 확진자와 사망자 수는 각각 3522만6386명, 48만3178명이다.

