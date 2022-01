이준석 손잡은 윤석열, 페북에 "여성가족부 폐지" 일곱 글자

[아시아경제 김대현 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 7일 오후 자신의 페이스북 계정에 '여성가족부 폐지'라는 일곱 글자를 적었다.

이를 두고 전날 이준석 대표와의 갈등을 가까스로 봉합한 윤 후보가 이 대표의 조언을 받아 '이대남(20대 남성)' 표심을 본격적으로 겨냥하고 나섰다는 해석이 나온다.

이날 오후 5시19분쯤 올라온 윤 후보의 '여가부 폐지' 게시물엔 1시간 만에 1000개가 훌쩍 넘는 댓글이 달리며 큰 호응을 얻었다.

윤 후보는 전날에도 전날에도 "성범죄 처벌 강화, 무고죄 처벌 강화"라며 비슷한 게시물을 올렸다. 지난해 10월 여성가족부를 '양성평등가족부'로 개편하고 관련 업무와 예산을 재조정하겠다는 공약을 내놓기도 했다.

한편 윤 후보는 이날 선거대책본부 직능본부장에 조경태 의원과 임이자 의원을 공동임명했다. 이번 임명으로 권영세 선대본부장, 원희룡 정책본부장, 조경태·임이자 직능본부장 등 3개 본부장 인선이 마무리 됐다.

