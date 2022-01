[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남도교육청은 마산지혜의바다도서관이 한국문화공간건축학회에서 주최한 제7회 한국문화공간상을 받았다고 7일 밝혔다.

이 상은 학회가 공간에 대한 비전을 제공하는 도서·박물·미술관 등 6개 분야 건축물을 선정하는 것이다.

마산지혜의바다는 자료 보관과 열람이라는 전통적인 도서관을 벗어나 다양한 공간 배치를 통해 새로운 패러다임을 제시했다는 평가를 받았다.

이 도서관은 폐교가 된 학교시설을 독서·문화·예술이 공존하는 복합독서문화 공간으로 탈바꿈한 것으로 지난 2018년 개장했다.

안태환 경남교육청 창의인재과장은 “마산지혜의바다도서관을 통해 시민들이 공간의 가치를 새롭게 인식하고, 독서와 문화공간이 공존하는 새로운 복합문화공간으로 역할을 다할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr