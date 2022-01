[내일 날씨] 수도권·강원, 오후부터 비·눈 조금

[아시아경제 김대현 기자] 수도권과 강원내륙·산지에 8일 오후부터 소량의 눈·비가 내릴 것으로 보인다.

7일 기상청에 따르면 오는 8일 늦은 오후 수도권 내륙과 강원내륙·산지에 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리기 시작할 전망이다. 이후 9일 새벽까지 경기북·동부와 강원영서, 충북북부에 눈이 내릴 확률이 크다.

경기북·동부 외 수도권과 충남북부엔 8일 밤부터 9일 새벽까지 눈이 날리거나 빗방울이 떨어질 예정이다. 경기북부내륙과 충남남부, 충북중·남부엔 9일 새벽 눈이 날리거나 빗방울이 떨어질 수 있다. 적설(강수)량은 강원영서 1㎝ 안팎(1㎜ 안팎), 경기북·동부와 충북북부 1㎝ 미만(1㎜ 미만)으로 전망된다.

주말에도 아침엔 기온이 영하로 떨어져 춥고 낮엔 기온이 영상으로 올라 비교적 포근한 상황이 반복될 것으로 보인다.

8일 아침 최저기온은 영하 12도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 영상 3~10도일 것으로 예상된다. 지역별 예상 최저·최고기온은 서울 영하 4도와 영상 5도, 인천 영하 3도와 영상 6도, 대전 영하 6도와 영상 7도, 광주 영하 3도와 영상 8도, 대구 영하 4도와 영상 8도, 울산 영하 2도와 영상 10도, 부산 영상 1도와 영상 10도다.

9일은 아침 최저기온 영하 7도에서 영상 3도, 낮 최고기온 영상 2~10도로 관측된다. 서울 영하 4도와 영상 3도, 인천 영하 3도와 영상 2도, 대전 영하 2도와 영상 5도, 광주 영상 1도와 영상 7도, 대구 영하 1도와 영상 8도, 울산 영상 2도와 영상 9도, 부산 영상 3도와 영상 10도로 예상 최저·최고기온이 전망된다.

8일 수도권과 충청, 전북 미세먼지가 '나쁨' 수준으로 보인다. 이날 강원산지에는 순간풍속이 시속 55㎞ 이상인 센 바람이 불 예정이다. 건조주의보가 내려진 강원영동과 영남 일부, 전남동부 등 전국적으로 화재에 대비할 필요가 있다.

