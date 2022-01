함익병 "명백한 언론 탄압…'백신은 전염 못 막아' 영상, 강제 삭제돼"

"탄압의 주체 알 수 없어…알고리즘 탓인지, 의도된 왜곡과 외압인지"

담당자 "자동 번역되는 과정에서 발생한 오류"

[아시아경제 나예은 기자] 피부과 전문의 함익병 씨가 유튜브에 올린 코로나19 백신 관련 영상이 강제 삭제 조치를 당하자 "언론 탄압"이라고 주장했다. 해당 동영상은 7일 오후 5시경 다시 복구됐다.

지난 6일 유튜브 채널 '의학채널 비온뒤' 담당자는 채널 커뮤니티에 "'코로나 백신 1부 더 이상 전염을 막지는 못한다' 영상이 유튜브 커뮤니티 가이드 위반으로 삭제됐다"고 밝혔다.

담당자는 "해당 정보에 대해 '잘못된 의료 정보'로 분류되어 유튜브에서 강제 삭제 조치를 했다"며 "현재 유튜브 담당자에게 연락을 취해 영상을 다시 게재할 수 있도록 요청했다"고 덧붙였다.

함씨는 해당 영상에 댓글을 달아 "유튜브에서 검열과 삭제가 일어난다는 말을 들을 때마다 '무슨 말도 안 되는 소리를 하나'라고 생각했다"며 "설사 삭제가 되는 일이 일어났다 하더라도 과도한 선정성이나 명백한 허위 내용 방송이라서 생긴 일일 거라 생각했다. 그런데 제가 한 방송이 삭제되었다고 해서 깜짝 놀랐다"고 말했다.

이어 "제가 한 방송 내용은 피부과 전문의 수준을 뛰어넘는 내용"이라며 "심장내과 전문의 한경일 서울내과 원장의 '비온뒤' 강의를 듣고 알게 된 내용을 요약한 것"이라고 전했다.

또 "데이터는 순천향대병원의 이은혜 교수가 질병청의 공개된 수많은 정보 중 유용한 정보를 발췌한 것을 받아서 다시 쉽게 정리한 것"이라며 "두 정보를 통합해서 보면 작금의 코로나에 대한 정부 대응에 미흡한 점이 느껴져 협조를 통해 방송을 준비했다"고 덧붙였다.

함씨는 "석연치 않은 사유로 강제 삭제된 작금의 현실에 대해 개탄하지 않을 수 없다"면서 "이번 강제 삭제 사태는 명백한 언론 탄압"이라고 주장했다.

그러면서 "탄압의 주체가 누구인지는 알 수 없다. 유튜브 담당자의 해명대로 AI에서 인식한 자동 알고리즘 탓인지, 의도된 다수의 정보 왜곡으로 일한 결과인지, 그 이상의 레벨에서 내려온 외압인지"라며 "어느 경우이든 지금의 삭제 행위는 구글의 사훈을 정면으로 위배하는 행위"라고 말했다.

한편 해당 동영상은 7일 오후 5시경 다시 복구됐다. 담당자는 "영상이 복구됐다. 유튜브 관계자는 코로나에 대해 한국말이 영어로 자동 번역되는 과정에서 발생한 오류라고 밝혔다"며 "비온뒤는 전문가의 합리적 의견을 존중한다. 해당 영상은 함익병 선생님의 개인 견해이며 비온뒤 공식 입장은 아니다"라고 덧붙였다.

