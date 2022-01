"300만원 초고가 세트까지" 롯데百, 정육선물 20만세트 준비

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 코로나19 영향이 이어지는 동안 명절 선물로 '정육 세트'가 인기였던 점을 감안, 올 설을 앞두고 정육 20만세트를 준비했다고 9일 밝혔다.

롯데백화점은 "이번 설 명절 선물세트를 준비하며 코로나19 영향권에 있었던 지난 3번의 명절 선물세트 판매 데이터를 분석했다"며 "명절 농·축·수산물 선물 가액 상향과 코로나 이전보다 고가의 선물을 찾는 수요 증가로 전통의 명절 선물 상품이 눈에 띄는 강세를 보였다"고 말했다. 특히 '정육 선물세트'는 지난 3번의 명절 기간 동안 평균 20%대 신장률을 기록했다는 설명이다.

지난해 1인당 명절 선물 구매 금액이 전년 대비 25% 증가하며, 프리미엄 선물에 대한 고객의 높아진 관심이 '정육 선물세트'의 매출을 견인한 것으로 분석됐다. 지난해 추석 기간 한우 최상위 등급으로 만든 프리미엄 한우 세트 'L-NO.9'(170만원)은 초기 100세트 완판된 바 있다.

롯데백화점은 올해 설 선물세트도 '한우' 등 정육 선물세트에 힘을 실었다고 말했다. 고객의 다양한 수요에 맞춰 10만원대 '알뜰세트'부터 300만원 '초고가세트'까지 약 1000여종의 정육 선물세트 총 20만세트 물량을 준비했다.

국내 최고가 한우 세트인 '롯데 L-No.9 프레스티지 세트(8.4kg, 300만원)'는 1++ 등급 중에서도 최상위 등급인 'No.9'의 명품 한우로, 극소량만 생산되는 특수 부위 등 최고급 부위로만 구성했다. 꽃등심, 안심, 살치살 등의 고급 로스부위로 구성된 '롯데 L-No.9 명품 세트'와 함께 각각 100세트 한정 수량으로 판매한다.

국내에서 0.05% 정도만 사육되는 한우로 만든 희소 한우 세트도 준비했다. '울릉칡소'는 일반 한우와 달리 울릉도에서 자생하는 부지깽이 나물을 비롯해 칡, 씀바귀 등을 먹고 자라 육질이 좋고 고소한 맛을 지녀 '울릉약소'라고 불린다. 제주축산진흥원의 체계적인 혈통과 사양관리를 받는 제주 재래종 '제주 흑한우'와 산청 지리산의 자연에서 자란 명품 한우 '산청 유기농 한우' 등 귀한 품종으로 제작된 선물 세트를 선보인다. 대표 상품은 '울릉칡소 명품 세트', '제주 흑한우 명품 세트', '산청 유기농 한우 명품 세트'로 각 100세트 한정 수량으로 판매한다.

이밖에 지난해 설 선물세트에서 준비물량 3000세트가 완판될 정도로 고객 관심이 높았던 간편 소포장 세트의 품목 수를 10품목으로 확대했다. '횡성한우', '청풍명월한우' 등 롯데백화점 지정 농장 총 26개 농가에서 엄격한 관리를 통해 품질이 검증된 '지정농장세트'도 지난해 설보다 2배 이상 품목 수를 늘려 다양하게 준비했다.

롯데온도 10일부터 26일까지 전국 각 지역 한우를 최대 20% 할인하는 '팔도 한우 특별전'을 진행한다. 강원도 횡성, 경북 안동, 전남 순천 등 10개 지역의 한우를 엄선해 최대 20% 할인 판매하며, 구매 금액에 따라 엘포인트 최대 2000점을 적립해준다. 구이용이 포함된 한우 선물세트의 선호도가 높다는 점을 고려해 관련 상품을 중심으로 준비했다. '순천참한우유통 구이3호', '농협횡성한우 VIP명품로스구이 모음 1호' 등이 대표적이다.

도상우 롯데백화점 축산 치프바이어(선임상품기획자)는 "이번 설 명절에도 한우 등 정육세트를 선물하기 위해 벌써부터 많은 문의가 오고 있다"며 "롯데백화점에서 준비한 다양한 가격대의 '정육 선물세트'를 통해 선물 그 이상의 의미가 전달될 수 있길 바란다"고 말했다.

