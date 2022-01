파라텍, 102억 규모 신규시설 투자

[아시아경제 김대현 기자] 파라텍 파라텍 033540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,670 전일대비 175 등락률 +7.01% 거래량 3,880,391 전일가 2,495 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 휴림로봇, AI·loT 융합 스마트 소방 로봇 개발…"정부 소방시설 안전 강화’파라텍, 116억원 규모 삼성전자 평택캠퍼스 소방기계 공사계약 파라텍, 3분기 영업이익 70억원…전년 比 402.1% 증가 close 이 신규시설에 102억원 투자를 결정했다고 7일 공시했다. 이는 자기자본대비 12.65% 규모이고, 투자기간은 오는 8월31일까지다.

파라텍 관계자는 "소방제품 및 제조사업 확장을 위한 공장 증축·설비 이전이 목적"이라고 밝혔다.

