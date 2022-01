"백신 접종 후 생리불순… 주기 일시적 변화 가능" 美 연구 결과

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신 접종이 여성의 생리 주기에 일시적으로 변화를 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 백신을 최소 1회 접종받은 여성이 미접종 여성에 비해 생리 주기 길이가 약 하루 지연된다는 것이다.

6일(현지 시각) 뉴욕타임스(NYT)는 산부인과 저널에 실린 한 최신 연구에서 백신을 접종한 후 여성들의 생리 주기에 변화가 생겼다는 점을 발견했다고 전했다.

해당 연구는 오리건 보건과학대와 브라운대 워렌 앨퍼트 의대 연구원들이 참여했으며, 전 세계 수백만명의 여성들이 사용하는 임신 가능성 추적 앱인 '내추럴 사이클'과 협력해 수행했다. 연구진은 정보 제공에 동의한 18~45세 미국 거주 여성 4000여명의 기록을 조사했는데, 여기엔 예방 접종을 한 2400여명과 미접종자 1550명이 포함됐다.

연구 결과, 백신을 접종한 여성의 생리 주기는 평균적으로 하루 정도 길어졌으며, 일시적이었던 것으로 나타났다. 또 같은 생리 주기 내에 두 번의 백신 접종을 모두 받은 여성의 경우 생리 주기가 이틀 가량 지연됐다. 1차 접종 후 3주가 지나면 2차 접종을 할 수 있기 때문에 통상 28주 이상인 여성의 생리 주기를 감안하면 한 주기 안에 백신을 2번 맞는 사례가 충분히 나올 수 있다.

휴 테일러 예일대 산부인과·생식학부장은 "백신 접종 후 생리 주기가 어그러졌다는 여성들의 사례를 뒷받침하는 첫 번째 연구 중 하나"라고 말했다.

이어 "연구에서 나타난 변화는 그리 크지 않았고 일시적인 것으로 보인다"면서 "(기존) 주기에서 벗어나는 한두 사이클은 귀찮을 수도 있지만 의학적으로 봤을 때 해롭지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

각국 보건 당국 등에 접수된 생리와 관련된 백신 접종 부작용은 이보다 다양하다. 주기가 불규칙해지거나 생리통이 심해졌으며 생리양이 많아졌다는 등의 증상이다. 폐경 후 몇 년 만에 처음으로 생리를 했다고 전한 여성들도 있었다.

다만 NYT는 "이번 연구의 조사 대상은 미국인 특히 백인들에 편중돼 있어 일반화하긴 힘들다"고 지적했다. 해당 연구는 내추럴 사이클의 데이터를 활용했는데, 해당 앱의 사용자들이 주로 백인이며 조사 대상자들은 평균적인 미국 여성에 비해 체중이 덜 나갔기 때문이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr