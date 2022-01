[아시아경제 이정윤 기자] 경기도상인연합회가 소상공인과 자영업자에 대한 100% 손실보상을 촉구했다.

경기도상인연합회는 7일 서울 종로구 광화문 시민열린마당에서 집회를 열고 "정부와 국회, 여·야 대선후보는 코로나19 피해 소상공인과 자영업자에 대해 사각지대 없는 100% 손실보상을 즉각 협의하라"고 주장했다.

회원 300여명은 "정부는 왜 영업시간과 집합 제한으로 손님도 못 받게 하면서 그 피해와 손실을 돈 없는 자영업자와 소상공인에게 떠넘기느냐"고 토로했다. 아울러 "대출길도 막혀 전세보증금까지 찾아 쓰고 고금리 이자에 은행과 사채업자의 노예가 됐다"고도 했다.

연합회는 100% 손실보상 협상 추진, 사각지대 없는 손실보상액 지급, 자영업자·소상공인 생계터전 보호 및 회생 지원을 위한 강력한 대책 강구 등을 요구했다.

