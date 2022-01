정용진, 또 SNS서 '멸공'…이번엔 시진핑 사진까지

정용진 SNS에 연이어 '멸공' 해시태그 붙인 게시물 올려



[아시아경제 윤슬기 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 사회관계망서비스(SNS)에서 연이어 '멸공' 발언을 한 사실이 알려져 논란이 되고 있다.

정 부회장은 7일 자신의 인스타그램에 정부의 대중정책을 비판하는 기사를 캡처해 게시했다. '멸공', '승공통일', '반공방첩', '이것도 지워라' 등의 해시태그도 덧붙였다. 멸공은 공산주의를 멸하자, 승공통일을 공산주의를 이겨서 통일을 이루자, 반공방첩은 공산주의에 반대하고 간첩활동을 막자라는 의미다.

이는 인스타그램이 지난 5일 정 부회장의 '멸공' 게시글을 시스템 오류로 삭제한 것에 대한 반발로 보인다.

앞서 정 부회장이 지난 2일 숙취 해소제, 젓갈 사진과 함께 "새해에는 이거 먹고 끝까지 살아남을 테다, 멸공"이라고 적었다.

하지만 인스타그램은 지난 5일 "폭력 및 선동에 관한 인스타그램 가이드라인을 위반한다"며 이 게시물을 삭제 조치했다. 이에 정 부회장은 "갑자기 삭제됨. 이게 왜 폭력 선동이냐. 끝까지 살아남을 테다"며 다시 '멸공' 해시태그를 붙여 게시물을 올렸다. 이후 게시물에서는 '멸공'을 'ㅁㅕㄹㄱㅗㅇ'으로 풀어쓴 해시태그를 적기도 했다.

정 부회장의 강력한 항의가 온라인상에서 화제가 되자 인스타그램 측은 '시스템 오류'라는 입장을 밝히고, 전날 오후 게시글을 복구한 것으로 확인됐다.

한편, 정 부회장은 지난해 11월에도 '멸공·반공' 발언으로 주목받은 바 있다. 정 부회장은 빨간색 카드지갑과 잭슨피자 사진을 올리며 "뭔가 공산당 같은 느낌인데, 오해마시길 바랍니다"고 적었다. '난 공산당이 싫어요' 해시태그도 덧붙였다.

이를 두고 일각에서는 신세계 계열사에 대한 중국인들의 불매 운동이 일어나는 것 아니냐는 우려가 나왔다. 민족주의 정서가 강한 중국 소비자들이 정 부회장의 '멸공·반공' 발언에 반감을 가져 신세계 계열사의 제품을 이용하지 않게 된다는 것이다.

