[다시 뛰자, 건설코리아]쌍용건설, 스마트건설 선도…'시공능력·근로자 안전' 두 토끼 잡았다

<11> 쌍용건설, 2007년부터 3D 입체설계 기술 연구

관련 어워즈서 시공부문 대상 받기도

최근에는 5D 방식으로 업그레이드



건설사 최초로 드론에 GPS 장착

안전모에 액션캠 달아 근로자 안전 지키기

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 시공능력을 높이고 근로자의 안전을 지키기 위해 건설 현장 곳곳에 스마트기술을 적용하고 있다. 4차 산업혁명이 본격화되고 있는 가운데 코로나19라는 예기치 못한 변수가 발생하는 등 새로운 패러다임에 대한 적응은 건설사에 있어서도 이제 생존을 위한 필수조건이 됐다.

◆3D 입체설계·드론, 시공능력 키우는 스마트기술= 쌍용건설은 2007년부터 3D 입체설계 시스템인 BIM(Building Information Modeling)에 대한 기술 연구를 시작했다. 이 기술은 평면설계의 문제점을 사전에 파악하는 기술로, 공종 간 재시공을 방지하고 건물을 시각화함으로써 업무효율성을 향상시킬 수 있다. 이 기술이 처음 적용된 곳은 2008년 남산 쌍용플래티넘 현장. 이후 지금까지 국내외 건축·토목분야 약 40개 프로젝트 설계와 시공 과정에서 BIM이 적용됐다.

가장 두드러진 성과가 나타난 곳은 2010년 서울 회현동 스테이트 타워 남산 오피스 현장에서다. 쌍용건설은 당시 국내 최초로 BIM센터를 운영했고, 이를 인정받아 같은 해 빌딩스마트협회가 주최한 ‘BIM 어워즈’에서 시공부문 대상을 수상했다. 이듬해에는 세계 3대 친환경 인증 중 하나인 미국 LEED 골드 등급도 획득했다. 쌍용건설이 시공한 서초동 사랑의 교회 현장도 ‘BIM 어워즈’ 우수상을 수상했다.

쌍용건설은 이 같은 성과를 바탕으로 해외에서도 BIM을 활용한 설계를 확대해나가고 있다. 2018년 싱가포르에서 수주한 첨단 미래형 병원인 WHC 병원 공사현장에는 50여명에 달하는 BIM 전담팀이 운영되고 있다. 각 병실의 마감 등을 반영한 3D 설계 및 가상현실(VR)을 이용한 가상시공을 통해 설계변경을 최소화하려는 작업이다.

최근에는 국내 최초로 5차원(5D) BIM 방식을 사용하는 등 한 단계 업그레이드된 기술이 도입되고 있다. 쌍용건설은 호남고속철도 시공에 이 방식을 도입해 토목공사 시뮬레이션을 진행함과 동시에 자재물량, 각종 투입장비의 동선과 대수 그리고 준공 후 고속철도의 가상주행까지도 미리 확인하면서 공사를 진행했다.

드론도 공사 현장에서 활발히 사용하는 장비 중 하나다. 주변 작업 여건을 확인하기 위해 드론 촬영을 하는 것은 물론, 이를 통해 수집한 정보를 BIM에 적용하고 있다. 쌍용건설은 이 기술을 활용해 2017년 7월 동부산 아난티코브를 준공했다. 또 건설사 최초로 위성항법장치(GPS)를 드론에 장착해 현장의 좌표와 면적, 길이 등 데이터값을 정확하게 산출하는 기술을 개발하기도 했다.

◆액션캠·QR코드, 근로자 안전 지키는 스마트기술= 작업자의 안전모에 부착하는 액션캠은 근로자의 안전을 지키기 위해 활용된다. 작업현장과 거리가 먼 사무실에서 핵심 공정이나 고난도 공사, 위험 공사를 관리할 수 있다는 것이 장점이다. 쌍용건설은 밀양~울산 고속도로 현장에 이를 처음 적용했다. 회사 관계자는 "액션캠을 활용한 현장관리 시스템을 도입한 이후 현장 근로자들의 안전에 대한 경각심이 높아져 사고예방에 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

공사 현장 곳곳에 설치된 QR코드는 근로자들이 한눈에 시공 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 돕는다. 근로자들이 애플리케이션(앱)으로 건물 벽면에 부착된 QR코드를 스캔하면 공종별 진행상황을 확인하거나 업데이트할 수 있다. 쌍용건설은 두바이로열 아틀란티스 리조트&레지던스 현장에 이를 처음 적용했다. 자재관리 용도에 그쳤던 QR코드를 공정관리 전반으로 확대한 첫 사례다. 이를 통해 현장 상황 파악에 투입되는 비용과 시간을 대폭 줄인 것도 장점이다. 쌍용건설 관계자는 "선행·후행 공정 간 작업이 원활하게 연결되면서 공기 지연을 막는 것은 물론 안전시공도 가능해졌다"고 말했다.

◆토목 공법도 업그레이드…친환경에 원가절감까지= 진일보한 친환경 토목 공법으로 원가절감까지 가능해졌다. 최근 고속국도 제14호선 함양~창녕 1공구 건설현장에서 사용한 공법이 대표적이다. 이는 숏크리트(모래와 시멘트 등을 섞은 암벽 분사재) 보강재에 강섬유 대신 합성섬유를 사용하는 것. 성능은 동일한 대신 탄소배출량은 낮춘 친환경적 신기술로 원가절감 효과까지 있는 것이 특징이다. 쌍용건설은 이 공법으로 한국도로공사가 발주한 전국 16개 사업 중 가장 높은 평가를 받으며 ‘2021년 VE(Value Engineering·가치공학) 경진대회’에서 최우수상을 받았다.

쌍용건설 관계자는 "앞으로도 스마트 건설 등 차별화된 첨단기술력 배양에 더욱 심혈을 기울이는 것은 물론 올해부터 시행되는 중대재해처벌법에 맞춰 안전관리 시스템도 더욱 강화할 계획"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr