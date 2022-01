현대차증권, 신규 비대면 계좌 고객 대상 이벤트..."삼성전자 주식 쏜다"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 이달 31일까지 최초로 비대면 계좌를 개설하는 신규 고객에게 주식 및 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번에 열리는 '주식투자게임 우승팀을 찾아라!’ 이벤트는 안정형팀(대한항공·삼성전자·한국토지신탁), 중립형팀(골프존뉴딘홀딩스·LF·SK스퀘어), 공격형팀(네오위즈홀딩스·다날·YG PLUS) 총 세가지 유형의 팀 중 수익률이 가장 높은 팀을 맞히는 이벤트이다. 각 팀은 위와 같이 세 종목으로 구성되며 구성 종목의 평균 수익률(21년 12월 31일 종가 대비 22년 1월 31일 종가 수익률 기준)로 순위를 결정한다. 수익률 1위 팀을 맞힌 고객 중 1000명을 추첨해 해당 팀의 주식 중 1주를 무작위로 증정한다.

이벤트에 참여한 고객 전원에게는 배달의 민족 쿠폰(3000원권)을 준다. 추가적으로 500만원, 2000만원, 5000만원 이상 주식, ETF 등을 거래 시 각각 상품권 1만원, 3만원, 5만원이 100% 지급된다. 추가적으로 2000만원 이상 거래고객에게는 골드바(5돈), 갤럭시워치 등 총 300만원 상당의 경품 추첨 기회가 제공된다.

참여 방법은 현대차증권 이벤트 페이지(홈페이지, 모바일트레이딩시스템)에 들어가 주식투자 유형을 분석 및 확인한 후 세 팀 중 한 곳에 투표하면 된다. 이후 현대차증권 모바일앱(The H Mobile)을 통해 비대면 계좌개설을 완료하면 자동 참여된다.

권지홍 현대차증권 리테일사업부 전무는 “주식투자에 있어서 고객이 본인의 투자성향을 알아보고 투자를 시작하는게 중요하다”며 “이번 이벤트를 통해 투자성향에 따른 수익률을 예측해보고, 향후 투자 시 기준과 원칙을 세우면 현명한 투자의 첫걸음을 디딜 수 있을 것”이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr