강남운전면허시험장, 대형견인차면허 시험정원 120명 증원

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 대형견인차 응시생 적체와 불편 해소를 위해 이달 10일부터 3주간 강남운전면허시험장의 대형견인차 운전면허시험 정원을 120명 증원한다고 7일 밝혔다.

대형견인차(트레일러) 운전면허는 생계를 목적으로 취득을 원하는 응시생이 많으나, 접수일정이 조기 마감돼 한 달여 적체가 발생되고 있어 응시생 불편이 큰 상황이다.

서울에서 유일하게 대형견인차 시험응시가 가능한 강남운전면허시험장에서는 기존 주 10개 교시, 정원 56명으로 운영해오던 시험을 일부 종별 교시를 축소하고 인력을 재배치해 탄력적 시험운영방안을 내놓았다.

이에 따라 오는 10일부터 3주간 주 18개 교시, 정원 96명으로 확대돼 최대 288명이 응시할 수 있어 적체가 완화될 것으로 기대된다.

이상철 강남운전면허시험장장은 "이번 대형견인차 면허시험 증회로 생계를 목적으로 하는 응시생들의 불편이 해소되기를 바란다"며 "앞으로도 강남운전면허시험장을 찾는 응시생들을 위한 탄력적 운영으로 ESG경영을 실천하겠다"고 말했다.

