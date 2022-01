모더나 CEO "올가을에 부스터샷 또 맞아야"

[아시아경제 조유진 기자] 스테판 방셀 모더나 최고경영자(CEO)가 올 가을 4차 접종인 2차 부스터샷이 필요할 수 있다고 말했다.

6일(현지시간) 미 CNBC 등에 따르면 방셀 CEO는 이날 골드만삭스가 개최한 헬스케어 콘퍼런스에서 이 같이 밝혔다.

그는 "부스터샷의 효과가 시간이 지나면서 점차 감소할 것으로 예상한다"며 "오미크론 변이를 겨냥한 백신을 개발 중이지만, 앞으로 2개월 안에 출시하기는 어렵다"고 전했다.

방셀 CEO는 영국과 한국을 비롯한 정부가 부스터샷을 위해 백신을 주문하고 있다며 올 가을부터 고령자나 기저질환이 있는 사라들은 향후 몇 년 동안 매년 부스터샷을 접종해야 할 것이라고 말했다.

그러면서 "우리는 코로나19 바이러스가 사라지지 않을 것이라고 믿는다"며 "우리는 이들과 함께 살아가야 할 것"이라고도 밝혔다.

앞서 화이자도 4차 접종의 필요성을 밝힌 바 있다. 지난달 알베르트 부를라 화이자 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 코로나19 오미크론 변이의 확산으로 인해 4차 백신 접종이 필요할 수 있다고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr