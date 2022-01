IBK證, 신재생에너지에 투자하는 목표전환형 펀드 판매

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 오는 10일부터 17일까지 ‘알파글로벌 신재생에너지 타겟셀렉션 목표전환형 증권투자신탁1호’를 판매한다고 7일 밝혔다.

이 펀드는 글로벌 메가트렌드인 ESG와 탄소중립 실천을 위한 신재생에너지 섹터 주식에 집중 투자한다. 불확실한 장세에 대비해 미리 설정한 목표수익(Class A 기준 세전 연 7%) 달성시 채권형으로 전환할 수 있는 목표전환형 공모펀드로 최소가입금액 없이 누구나 가입할 수 있다.

펀드 운용은 글로벌 신재생에너지 분야에서 14년 이상 운용 경험을 가진 알파자산운용 멀티에셋본부가 담당한다. 가입 시 Class A 기준 납입금액의 1.0%의 선취수수료를 부과하며 보수는 연 1.535%다. 운용기간 중에는 추가설정이 불가능한 단위형이며 환매시 환매수수료는 없다.

현진길 고객자산운용본부장은 “신재생에너지 섹터는 ESG 경영 트렌드에 따라 산업의 성장성이 높을 것으로 기대돼 투자하기 좋은 시점”이라며 “지속적으로 시장 환경과 고객 니즈에 맞춘 다양한 상품을 공급해 고객 만족도를 제고할 것”이라고 말했다.

펀드의 가입은 10일부터 17일까지 영업점 방문을 통해 가능하며 펀드 설정일인 17일에는 HTS와 MTS를 통한 온라인 가입도 가능하다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr