'지옥철' 타고 출근한 윤석열 "출퇴근 굉장히 힘들겠다"

풍무역~김포공항역~당산역~국회의사당역까지

운전면허 없는 尹 과거 대중교통 자주 이용

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 7일 지하철을 타고 여의도 당사로 출근했다. '지옥철'로 불리는 출근길 지하철 상황을 점검하고 이를 반영해 수도권 광역 교통망 확충 계획을 발표할 예정이다.

윤 후보는 이날 서초동 자택에서 출발해 오전 8시10분 도시철도 김포골드라인 풍무역에서 출근길 인사를 한 뒤 열차에 탑승했다. 취재진이 몰리면 출근길 시민들이 불편을 겪을 것을 고려해 서일준 비서실장만 동행했다. 언론에는 윤 후보의 도착지 정보만 알린 상태였다.

풍무역에서 김포공항역에 내린 윤 후보는 9호선 급행열차로 갈아탔다. 급행열차가 서지 않는 국회의사당역으로 최종 가기 위해 당산역에서 일반열차로 환승했다. 오전 8시 50분경 국회의사당역에 도착한 윤 후보는 신용카드를 찍고 개찰구를 통과했다.

윤 후보는 당사 출근길에 기자들과 만나 "경전철이 2량 밖에 없어서 장기·풍무·김포로 들어오는 교통이 아주 불편하겠더라"며 "지방 근무를 할 때 경전철을 타봤지만 양이 너무 적다. 더구나 젊은 세대가 많이 타는 지역인데 출퇴근하는데 굉장히 힘들겠다 생각했다"고 말했다.

운전면허증이 없는 윤 후보는 대중교통을 자주 이용한 것으로 알려졌다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr