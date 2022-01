▲ 김두선씨 별세, 박순영(GC셀 CSO(최고영업책임자))·도영·세영·은숙씨 모친상 = 6일, 충남 서산시 서산중앙병원 장례식장 특실, 발인 8일 오전 11시 30분

