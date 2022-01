[특징주] 삼익THK, 과거 삼성과 로봇 공동개발…대형 M&A 수혜 기대감 강세

[아시아경제 이민우 기자] 산업자동화 전문 기업 삼익THK 삼익THK 004380 | 코스피 증권정보 현재가 14,150 전일대비 1,600 등락률 +12.75% 거래량 1,702,644 전일가 12,550 2022.01.07 10:48 장중(20분지연) 관련기사 삼익THK, 주당 150원 현금배당 결정삼익THK, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 7.33% ↑삼익THK, 주당 150원 현금배당 close 주가가 강세다. 삼성전자가 대형 인수합병(M&A)에 대해 조만간 좋은 소식이 있을 것이라고 밝히자 과거 로봇 공동 개발한 이력이 부각돼 기대감이 커진 것으로 풀이된다.

7일 오전10시20분 기준 삼익THK 주가는 전날 대비 9.56% 오른 1만3750원을 기록했다. 삼성전자가 대형 M&A에 본격 나서자 수혜 대상이 될 수 있다는 기대감이 작용한 것으로 보인다.

앞서 한종희 삼성전자 DX부문장(부회장)은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2022' 현장에서 M&A 추진에 관한 질문에 "조만간 좋은 소식이 있을 것 같다"고 답했다. 앞서 삼성전자는 지난해 초 3년 이내에 의미 있는 규모의 M&A를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. "고 공언했지만 지난해에는 별다른 움직임이 없었다. 이에 따라 M&A 기대감이 커진 것이다.

최근 삼성전자가 로봇사업화 태스크포스(TF)를 로봇사업팀으로 격상하는 한편 자체 개발한 첨단 로봇 기술을 다양한 분야에 적용하는 등 로봇 사업을 육성하고 있어 삼익THK에 관심이 더욱 쏠린 것으로 보인다. 앞서 삼익THK는 2015년 삼성전자, 한국로봇융합연구원과 협업해 '제품 조립용 6축 다관절 로봇'을 개발한 바 있다. 이후 산업 현장에 쓰이는 스카라 로봇(반도체·자동차 부품 생산 등에 쓰이는 사람 팔 모양의 로봇) 개발에도 성공했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr