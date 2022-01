경북 울진군, 새해 임산부 친환경농산물 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진군은 오는 21일까지 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치 구현을 위한 2022년 임산부 친환경농산물 지원사업 신청을 받는다.

사업대상자는 울진군에 주소를 둔 군민 중 2021년 1월 1일 이후 출산한 산모나 신청일 현재 임신부이다. 대상자에게 일부 본인부담으로 연간 48만원 상당의 친환경농산물 꾸러미를 공급한다.

또 신청자 중 2021년 1월 1일 이후 출산한 산모를 2022년 국비 시범사업 대상자로 우선 선정하고 국비사업에서 제외된 대상자는 군 자체사업으로 예산을 확보해 별도로 지역 친환경농산물 등을 지원할 계획이다.

울진군보건소의 영양플러스 사업에 참여 중인 임산부는 제외된다.

전극중 미래농정과장은 “임산부에게 안전한 친환경먹거리 제공으로 건강증진과 저출산 극복에 기여하겠다”며 “지속적인 친환경농산물 소비확대를 위해 힘을 쏟겠다”고 말했다.

