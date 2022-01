디아지오코리아, 탈리스커·오이스터 바 '펄쉘' 프로모션

[아시아경제 임혜선 기자] 디아지오코리아가 프리미엄 오이스터 바 ‘펄쉘 프리미에’와 협업해 싱글몰트 스카치위스키 탈리스커와 겨울 제철 음식 오이스터의 푸드 페어링을 선보이는 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 싱글몰트 위스키 탈리스커와 최상급 오이스터의 조합을 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 서울 강남구 신사동에 위치한 펄쉘 프리미에는 국내 대표적인 오이스터 바로, 통영, 고성, 여수, 고흥, 강진 등 국내 5개 지역에서 엄선한 최상급 굴을 공수해 다양하게 선보인다.

스페셜 메뉴는 탈리스커 하이볼 및 온더락, 최상급 펄쉘 오이스터(6pcs), 바삭하게 튀겨낸 오이스터 튀김으로 구성됐다. 1월 6일부터 2월 28일까지 한정적으로 만나볼 수 있다.

아울러 펄쉘 프리미에 현장 방문이 어렵거나 집에서도 탈리스커와 오이스터의 조합을 즐기고 싶은 소비자를 위해 ‘탈리스커 오이스터 스페셜 홈 패키지’를 판매한다. 패키지는 탈리스커 10년(700ml), 오이스터 접시, 오이스터 나이프, 미니 글렌캐런 잔으로 구성됐으며, 이마트 앱 스마트오더를 통해 한정 수량 소진 시까지 구매 가능하다.

한편 위스키의 샴페인이라고도 불리는 탈리스커는 세계에서 가장 많은 상을 수상한 싱글몰트 위스키 중 하나다. 스코틀랜드 스카이 섬의 유일한 증류소에서 생산된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr