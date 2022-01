성북구, 7일 온라인 ‘2022 성북구 새해인사’ 개최...이승로 구청장 구정 운영 방향 설명

[서울시 자치구 뉴스]이승로 성북구청장, 자치분권 2.0시대 및 코로나19 새로운 일상과 미래100년 행복성북 준비계획 구민에 설명

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 7일 온라인으로 ‘2022 성북구 새해인사’를 한다.

성북구 공식 유튜브 채널 ‘성북TV’를 통해 송출되는 온라인 성북구 새해인사에는 이승로 성북구청장이 출연해 구민의 더 나은 삶을 위한 준비와 새해 구정 운영방향 등에 대해 설명하는 온라인 ‘2022년 성북구 이렇게 달라집니다’를 진행한다.

이 구청장은 또한 새해 인사 영상에서 새로운 지방자치법이 시행되는 2022년, 자치분권 2.0시대를 맞아 ‘자치하는 성북구민’과 함께 코로나19로부터의 새로운 일상과 미래100년의 행복성북 구현 방향에 대해 구민에게 설명할 예정이다.

성북구는 구민의 큰 관심사인 지역경제 활성화, 구민의 새로운 일상 속 균형, 공존, 풍요의 가치 중심의 6대 과제를 본격 실행하는 내용도 영상에 담았다고 밝혔다.

성북구 관계자는 “현재 코로나19 상황을 감안해 온라인을 활용한 신년행사를 마련했다”며 “2022년 임인년 더 큰 도약을 위한 첫 걸음을 내딛으며, 구민에게 더 큰 만족을 드리기 위해 성북구 전직원이 올 한해도 열심히 ‘현장’에서 뛰며 모두가 살기 좋은 성북을 만드는 데 앞장서 가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr