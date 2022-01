고전소설 속 특색 있는 요괴 20종의 모습과 악행을 소개한다. 남편을 구타하고 시동생에게 호통치는 요괴, 전생부터 현생까지 미남에게 지독히 집착하는 요괴, 나무였지만 이름을 새겨주자 요괴가 돼 악인에게 충성하는 요괴... 다양한 욕망을 품고 기상천외한 악행을 벌이는 요괴의 세계로 인도한다.

요망하고 고얀 것들 | 이후남 지음 | 눌와 | 1만7000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr