中 코로나19 검사 결과 기다리던 산모 병원 문 앞서 유산

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19로 도시 전체가 봉쇄된 중국 산시성 시안에서 한 산모가 병원 치료를 위해 코로나19 검사 결과를 기다리다 유산하는 일이 발생했다.

5일 런민즈쉰 등 현지 언론에 따르면 지난 1일 오후 8시께 임신 8개월의 한 산모가 복통을 호소하며 시안의 한 병원을 찾았다.

하지만 병원 측은 코로나19 음성 증명서가 없으면 병원에 들어갈 수 없다고 산모를 제지했다. 산모와 가족들은 병원 입구에서 코로나19 검사를 받은 뒤 결과를 기다리다 이날 오후 10시께 유산했다.

산모의 생명에는 이상이 없는 것으로 전해졌다.

이 사건은 산모의 조카가 소셜미디어(SNS)에 올리면서 알려졌다.

네티즌들은 "정말 안타깝고 분통이 터지는 일", "시안의 상황이 심각하다는 것은 알지만 특수한 상황도 고려해야 한다"는 반응이 잇따랐다.

이에 대해 시안시 보건당국은 5일 기자회견에서 "어떤 병원의 감염병 통제 활동도 환자의 진료에 영향을 미쳐서는 안 된다"며 "중증 환자나 임산부를 위한 신속 통로를 만들어 진료 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

중국 시안은 코로나19 확진자가 급증하자 지난달 23일 주민들에게 외출금지령을 내리는 등 도시 전체를 봉쇄했다.

중국 보건당국인 국가위생건강위원회(위건위)에 따르면 시안에서는 지난달 9일부터 전날까지 1820명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr