조일알미늄은 롯데알미늄과 2차전지 양극박 소재 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다.

계약금액은 1595억원으로 이는 2020년 매출 대비 47.91%에 해당하는 규모이다.

계약기간은 2023년 12월 31일까지다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr