우리자산운용,‘WOORI AI ESG 액티브 ETF’상장

[아시아경제 이민지 기자] 우리금융지주의 자회사 우리자산운용은 ETF(상장지수펀드) 시장 진출 첫 상품으로 ESG 테마형 ‘WOORI(우리) AI ESG 액티브 ETF’를 출시했다고 5일 밝혔다.

‘WOORI AI ESG 액티브 ETF’는 글로벌 메가트렌드로 자리매김한 ESG투자와 액티브 ETF의 특성이 결합된 상품이다. 국내 상장된 기존 ESG ETF들과 가장 큰 차이점은 인공지능(AI)을 기반으로 ESG 종목을 평가·분석한다는 것이다.

기존 방식은 정보의 적시성이 다소 떨어질 수 있다는 단점이 있는 반면, 인공지능(AI) 기반의 ESG분석은 기업평가 및 투자 대상 종목 선정에 보다 정확하고 신속하게 반영될 수 있다는 장점이 있다.

‘액티브 ETF’는 패시브 ETF처럼 단순히 비교지수를 추종하는데 그치지 않고, 종목 분석, 포트폴리오 구성 능력 등 고유의 자산운용 전략을 함께 활용해 초과수익을 추구한다. 이에 시장 변동성이 크고 빠르게 변화하는 구간에서 보다 기민하게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

ESG투자는 장기적 이익을 극대화할 수 있는 투자전략으로 기관투자는 물론, 퇴직연금 시장에서도 활용도가 높을 것으로 예상된다.

우리자산운용 관계자는 “UN-SDGs(지속가능발전목표)와 연계한 ETF 상품 라인업을 추가적으로 출시할 계획”이라며, “ESG투자를 선도하는 자산운용사로서 국내 ESG투자 활성화에 기여 할 수 있도록 새로운 투자 패러다임을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr