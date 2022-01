美긴축에 환율 1200원 육박.. 성장株 쭉 빠졌다

[아시아경제 황준호 기자] 5일 증시는 미국의 긴축 속도 가속화에 따라 하락세를 나타내고 있다. 특히 달러·원 환율이 1200원 가까이 급등하면서 그간 증시 상승을 이끌었던 성장주들이 급락했다.

5일 오후 14시12분 현재 증시에서는 성장주의 하락세가 돋보인다. 카카오는 4.93% 내려간 10만6000원을 기록하고 있다. 4%대 하락세를 나타낸 것은 지난 5일(4.72%) 이후 처음이다. 같은 인터넷 서비스 업종인 네이버도 3.28% 하락한 상태다. 메타버스나 NFT(대체불가능토큰) 등의 테마로 묶여 지난해 말부터 주가가 상승한 바 있는 위메이드도 7.15% 내린 15만7100원에 거래되고 있다. 하이브는 6.96% 내린 31만4000원을 기록하고 있다.

이날 성장주의 하락세는 연방준비제도(Fed)가 보유 자산을 줄이는 방식으로 통화 긴축에 나서는 방안을 모색하기 시작했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 4일(현지시간) 보도하는 등 통화 정책의 변화에 따른 반응으로 분석된다. 전날 미국 증시도 하락 마감했다.

미국의 긴축 속도 가속화에 따라 달러 강세 현상도 나타나고 있다. 이 시각 현재 달러원 환율은 0.40% 오른 1198.90원에 거래되고 있다. 달러 강세는 외인 유입을 제약하는 요인이 된다. 이 시각 현재 외인은 1868억원을 순매도하고 있다.

6일 새벽에는 지난해 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록도 공개된다. 당시 Fed 위원들은 자산매입 축소(테이퍼링)의 속도를 높여 올 3월 테이퍼링을 마무리 짓기로 했다.

한지영 키움증권 연구원은 "연말에 배당차익거래 성격으로 유입됐던 현물 포지션 청산 과정 진행도 진행되고 있다"며 "단기적으로는 힘든 구간인 만큼 위험관리는 필요한 것은 맞지만 현재의 매도 수준은 과매도 성격이 짙어 보인다"고 전했다.

