쌍용차, 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 기념 이벤트 진행

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차는 '뉴 렉스턴 스포츠&칸' 출시를 기념해 '소문내기', '자랑하기' 등 다양한 이벤트를 개최한다고 5일 밝혔다.

뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 기념으로 진행하는 첫 번째 이벤트는 '소문내기'다.

참가를 원하는 고객은 다음달 28일까지 쌍용자동차 이벤트 페이지를 통해 신청하고 뉴 렉스턴 스포츠&칸의 매력 포인트인 블랙 전면 그릴로 더 강인해진 외관, 16가지 ADAS 시스템, 편리한 리어스텝, 강력해진 파워트레인 등 4가지를 확인 후 SNS에 공유하면 바로 당첨을 확인할 수 있다.

즉석 경품으로 교촌치킨 세트 교환권(30명), 스타벅스 커피교환권(200명), GS25 1000원(1000명) 등이 증정된다. 이벤트 종료 후 추첨을 통해 순금 1돈(1명)도 증정한다.

'자랑하기' 이벤트는 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출고 고객을 대상으로 진행된다. 참여 방법은 출고한 뉴 렉스턴 스포츠&칸의 사진과 주행 및 체험 소감 등 내 차 자랑을 해시태그와 함께 SNS에 공유하고 이를 이벤트 페이지에 등록하면 된다.

다음달 28일까지 진행되며 추첨을 통해 뉴 렉스턴 스포츠 다이캐스트+백화점 5만원 상품권(3명), 백화점 5만원 상품권(5명), 스타벅스 커피교환권(100명) 등 경품을 제공한다.

