"공기없는 타이어 나온다" 한국타이어, CES 2022에서 공개

미국 CES 참가해 비공기입 타이어 'i-Flex' 선보여

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022'에서 공기 없는 타이어(Airless tire) '아이플렉스(i-Flex)'를 선보인다고 5일 밝혔다.

아이플렉스는 생체를 모방해 디자인한 미래형 컨셉 비공기입 타이어로, 직경 400㎜, 폭 105㎜에 10인치 사이즈로 개발됐다.

기존 타이어와 다르게 내부에 공기가 없어 펑크로 인한 사고에서 안전 확보가 가능하고, 적정 공기압 유지 관리도 필요하지 않아 자율주행 모빌리티에 최적화됐다.

아이플렉스는 주행 중 필요한 충격흡수와 하중지지 성능을 구현하기 위해 다양한 생체 모방 연구를 통해 탄생했다. 생물의 세포 구조에서 착안한 ‘멀티레이어 인터락킹 스포크(Multi-layer interlocking spoke)’ 디자인이 된 것이 특징이다.

멀티레이어 인터락킹 스포크는 생물의 세포 구조를 3차원으로 입체 구조화시켜 주행중 노면으로부터 발생하는 충격을 흡수한다. 또 서로 다른 강성의 육각, 사각 형태의 셀(Cell) 구조가 유기적으로 맞물리게 설계돼 보다 안정적인 하중지지가 가능하다.

특히 C자 형태의 오목한 프로파일(윤곽)을 적용, 극대화된 접지면을 확보해 안정적인 주행이 가능하도록 설계됐다. 또한 트레드(Tread, 타이어의 접촉면)에도 셀 구조를 형상화하여 자율 선회 주행에 최적화된 패턴을 채용했다.

한편 한국타이어는 현대자동차 전시부스를 통해 아이플렉스를 선보인다고 설명했다.

