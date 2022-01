교원그룹, '에듀테크 교실' 확대…"교육격차 해소 앞장"

[아시아경제 이준형 기자] 교원그룹은 사회공헌 활동의 일환으로 최근 강원 태백 황지초등학교와 경기 광주 경안초등학교에 '교원 에듀테크 교실'을 열었다고 5일 밝혔다. 회사는 전국 3개교에서 교원 에듀테크 교실을 운영하고 있다.

교원 에듀테크 교실은 교원그룹이 지역사회 정보기술(IT) 교육의 질을 높이기 위해 초록우산어린이재단과 함께 지역 내 초등학교를 선정하고 교실 개·보수와 에듀테크 교육 프로그램, 서비스를 무상 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 교원그룹은 선정된 학교에 아이캔두(AiCANDO), 레드펜 코딩 등 회사의 에듀테크 교육 프로그램과 맞춤형 교육 서비스를 제공한다.

회사는 교원 에듀테크 교실 2곳을 추가로 열며 교원 레드펜 코딩 프로그램을 비롯해 전집과 스마트 패드도 무상으로 제공했다. 교원그룹 관계자는 “지역 간 교육격차 해소와 에듀테크 체험 확대를 위해 꾸준히 노력하고 있다”면서 “앞으로도 회사가 가진 교육 콘텐츠와 인프라를 적극 활용해 보다 많은 학생들이 에듀테크의 혜택을 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편 교원그룹은 지난해 4월 충남 천안 성환초등학교에 교원 에듀테크 교실을 처음으로 열었다. 교원그룹은 올해 에듀테크 교실 설립 사업은 물론 방과후 인성극장, 청년 콘텐츠 창작자 지원사업 등 폭넓은 사회공헌 활동을 추진할 계획이다.

