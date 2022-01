[CES 2022]정의선 회장 "현대차 로보틱스 , 인류 이동 자유롭게 할 것"

정의선 현대차 회장 비전 발표

2년 만에 참가해 '스팟'과 등장

"이동경험, 메타모빌리티로 확장"

[라스베이거스(미국)=아시아경제 이기민 기자] 의 로보틱스 비전이 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 것이다."

정의선 현대차그룹 회장은 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션 센터에서 개최된 세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2022’ 보도발표회에서 ‘이동 경험의 영역을 확장하다(Expanding Human Reach)’라는 주제로 로보틱스 비전을 밝혔다.

정 회장은 이날 발표회에 보스턴다이내믹스의 로봇 개 ‘스팟(Spot)’과 함께 등장했다. 연단에 오른 정 회장이 "고마워 스팟, 넌 좋은 친구야"라고 말하자 스폿이 알아서 퇴장했다.

정 회장은 최근 화두인 친환경차가 아닌 로보틱스를 이번 CES 주제로 정한 이유에 대해 "로보틱스가 결국 자동차와도 다 연결돼 있다"며 "로보틱스가 앞으로는 많이 보급이 될 것이고, 또 사람들의 생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 CES에서 저희가 생각하는 것을 소개하고, 또 평가받으며, 방향성 잡아야 할 것은 잡기 위해 로보틱스를 소개드렸다"고 답했다.

이날 현대차가 공개한 주요 로보틱스 비전은 사용자의 이동 경험이 혁신적으로 확장되는 '메타모빌리티(Metamobility)', 사물에 이동성이 부여된 ‘Mobility of Things(MoT)’ 생태계, 인간을 위한 ‘지능형 로봇’ 등이다.

이 가운데 정 회장이 발표한 미래 로보틱스의 핵심은 최근 IT 발달로 대두되고 있는 메타버스(확장가상세계) 자동차, 도심 항공 모빌리티(UAM), 로보틱스를 통한 실제 현실을 연결하는 메타모빌리티다. 정 회장은 이에 대해 "메타모빌리티로 확장한 미래 모빌리티 솔루션을 통해 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 것"이라고 강조했다.

다만 이날 선보인 메타모빌리티 제품의 출시 시기 등 실현에 대해서는 "정확하게 '몇 년이 걸린다'고는 표현할 수는 없다"며 "연구를 해가면서 정확한 기간이 나올 것"이라고 말했다.

한편 정 회장의 발표 이후 송창현 현대차 TaaS 본부장 사장, 마크 레이버트 보스턴다이내믹스 회장, 현동진 로보틱스랩 상무, 울리히 오만 마이크로소프트 클라우드&AI 부문 부사장도 구체적인 로보틱스 기술과 전망에 대해 설명했다.

라스베이거스(미국)=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr