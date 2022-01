[아시아경제 이민지 기자] 넥스틴 넥스틴 348210 | 코스닥 증권정보 현재가 59,200 전일대비 600 등락률 -1.00% 거래량 60,052 전일가 59,800 2022.01.05 11:08 장중(20분지연) 관련기사 넥스틴, 中업체에 46억 규모 웨이퍼 검사 시스템 공급 계약넥스틴, SK하이닉스 중국법인과 65억 규모 공급 계약넥스틴, 中 JHICC와 97억 규모 계약 close 은 139억원 규모로 양쯔강메모리테크놀로지(Yangtze Memory Technologies)와 Wafer Inspection System 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다. 지난 2020년 매출액 기준28.18%에 달한다.

