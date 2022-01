CJ프레시웨이, 중식당 '남산 동보성' 간편식 출시

[아시아경제 임혜선 기자] CJ그룹의 식자재 유통 및 단체급식 전문기업 CJ프레시웨이는 중식당 '남산 동보성'의 레스토랑간편식(RMR) 상품을 출시했다고 5일 밝혔다. 지난 달 출시한 ‘조가네 갑오징어 볶음’에 이어 두 번째로 선보이는 RMR 상품이다.

CJ프레시웨이는 남산 동보성의 시그니처 메뉴인 '동보성 짬뽕'과 '동보성 유산슬'을 RMR 상품으로 출시하고 글로벌 프리미엄 맥주 브랜드 ‘칭따오(TSINGTAO)’와 협업해 다양한 프로모션을 진행한다. '동보성 짬뽕'은 새우, 오징어채 등 해산물과 시원한 맛을 위한 각종 채소와 표고버섯을 넣었으며, 마름열매라 불리는 물밤을 더해 아삭한 식감을 더했다.

1975년 문을 연 남산 동보성은 정·재계 주요 인사가 즐겨 찾는 고급 중식당이다. 명동에 위치한 본관이 공사에 들어가며 현재는 서울 강남구 대치동에 단 한 곳의 매장만 운영하고 있어 RMR 상품 개발을 통한 온라인 진출 방안을 고심해 왔다. 식자재 유통을 통해 인연을 맺은 바 있는 CJ프레시웨이는 상품화 역량을 활용해 남산 동보성의 시그니처 메뉴에 대한 RMR 상품을 출시하게 됐다. 또한 프리미엄 맥주 브랜드인 칭따오와 콜라보 마케팅을 통해 시너지 효과도 기대하고 있다.

이번에 출시된 남산 동보성 밀키트는 엘마트(구리시), 럭키마트(의정부시), 굿모닝식자재마트(김포시), 대농식자재마트(김포시), 남한강마트(양평군) 등 수도권 지역 대형 식자재마트 10여 곳을 통해 판매된다.

