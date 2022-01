[CES2022]"고도화된 연결 사회 주도"…삼성·LG, MZ세대에 주목

[아시아경제 정현진 기자] MZ세대가 전 세계의 고도화된 연결 사회를 주도하는 세력으로 떠오르면서 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES2022에서도 주목받고 있다. 삼성전자와 LG전자는 차세대 기술을 선보이는 이 자리에 파급력이 큰 MZ세대를 겨냥한 신제품을 출시하는 한편 전시공간도 이들이 즐길 수 있는 컨텐츠로 구성했다.

삼성전자는 4일(현지시간) MZ세대를 타깃한 공간에 구애 받지 않는 포터블 스크린 '더 프리스타일'을 공개했다. 이 제품은 830g의 무게에 한 손에 들어오는 디자인으로 180도 회전해 벽, 천장, 바닥 등에 원하는 각도로 비춰 사용할 수 있다. 전원 플러그 연결 없이 USB-PD, 50W/20V 외장 배터리 연결이 가능해 실내 뿐 아니라 여행지나 캠핑장 등 야외에서도 사용 가능하며 전체 크기는 작지만 최대 100형 크기의 화면과 360도 사운드를 제공해 영화관에서와 같이 콘텐츠를 실감나게 감상할 수 있다.

삼성전자는 이처럼 MZ세대의 취향 등을 반영한 제품을 내놓고자 다양한 지역, 업무, 재능, 문화적 배경을 가진 20대 직원들을 주축으로 한 '퓨처 제너레이션 랩'을 구성해 젊은 세대에 특화된 브랜드와 제품 마케팅을 기획·실행해 나가고 있다. 이를 통해 개인화된 경험과 고도화된 연결성을 통해 소비자들에게 새로운 라이프스타일을 만들어주겠다는 삼성전자의 비전을 실행해 나가겠다는 것이다.

LG전자도 CES2022 온라인 체험공간을 통해 MZ세대가 즐길 수 있는 공간을 마련했다. 메타버스 플랫폼인 제페토, 로블록스, 모여봐요 동물의 숲 등에 유기발광다이오드(OLED) 게임 시뮬레이션을 제공한 것이다. 집에서 게임을 즐기면서 흥미를 느끼게끔 해 미국 라스베이거스 현장에서 기술적인 설명을 듣는 것보다 즐겁게 자발광 OLED의 특징을 이해할 수 있도록 한 것이다. 이 외에도 LG전자는 국내에서 MZ세대의 큰 관심을 받은 라이프스타일 스크린 '스탠바이미'를 올해 글로벌 시장에 출시하기로 했다.

국내 한 전자업계 관계자는 "지난해부터 MZ세대를 소비자의 핵심으로 보고 이들의 개인화, 디지털 기반의 특성을 적극 반영한 제품과 서비스를 잇따라 내놓고 있다"면서 "올해 경험, 라이프스타일 등을 강조하는 것도 결국 MZ세대를 공략하기 위한 것"이라고 말했다.

