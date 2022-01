하나금투, 마이데이터 서비스 '하나합' 오픈

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 하나금융그룹 마이데이터 서비스인 ‘하나합’을 모바일 트레이딩 어플리케이션(MTS) ‘원큐프로’에 오픈했다고 5일 밝혔다.

'하나합'은 하나금융그룹 계열사가 참여하는 마이데이터 공동브랜드다. 하나금융투자는 다양한 금융회사에 손님이 제공한 데이터를 합하여 하나금융투자만의 자산관리, 투자 노하우 등 특화된 콘텐츠를 선보인다.

하나금융투자 마이데이터 서비스는 고액 자산가들의 포트폴리오와 비교를 통해 재테크 노하우를 엿볼 수 있는 ‘부자 되는 투자 노하우’, 현재 소득 수준을 바탕으로 은퇴 준비도를 파악할 수 있는 ‘미리하면 쉬워지는 은퇴준비’, 배당과 관련한 일체의 정보를 일목요연하게 보여줘 체계적이고 계획적으로 관리할 수 있는 ‘배당투자’ 등의 서비스를 경험할 수 있다.

또 자산관리를 기반으로 ‘건강’, ‘절세전략’, ‘보험비교’는 물론 ‘저금리 대출안내’ 등 손님이 일상생활 속에서 필요로 하는 맞춤형 콘텐츠로 확장해 나간다는 방침이다. 이를 통해 하나금융투자 마이데이터 서비스는 손님에게 ‘생활밀착형 금융플랫폼’으로 특화된 서비스를 제공할 계획이다.

엄준기 하나금융투자 디지털본부장은 “하나금융투자에서 선보이는 마이데이터 서비스는 손님들의 효과적인 재테크 및 투자전략 수립 등 손님의 라이프 사이클 기반 통합자산관리전략 수립에 도움을 드리기 위한 것”이라고 밝혔다.

‘하나합’ 오픈을 기념해 31일까지 하나은행, 하나카드와 함께 모바일 커피 쿠폰을 주는 공동 가입 이벤트도 실시한다. 하나은행과 하나카드까지 추가로 가입하면 치킨 교환 쿠폰 또는 3만 하나머니로 경품을 업그레이드할 수 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr