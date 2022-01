U+알뜰모바일, 바로고와 '라이더 전용 요금제' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 미디어로그의 알뜰폰 브랜드 ‘U+알뜰모바일’은 국내 이륜 배달업계 점유율 1위 업체인 바로고와 손잡고 라이더 전용 요금제를 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 요금제는 바로고 플랫폼에서 배달 업무를 수행하는 라이더 누구나 가입이 가능한 상품이다. 통화와 이동이 잦은 라이더 특성에 맞춰 넉넉한 데이터와 음성통화를 제공하는 것이 특징이다.

바로고 라이더 전용 요금제는 데이터를 모두 소진해도 추가 과금 없이 최대 5Mbps 속도로 이용할 수 있는 무제한 요금제를 적용했다. ▲바로고 데이터 통화 마음껏 PRO(월 4만900원/일 5GB+소진 후 5Mbps 속도 무제한) ▲바로고 데이터 통화 마음껏(월 3만3990원/월 11GB+일 2GB+소진 후 3Mbps 속도 무제한) ▲바로고 유심 최강 가성비(월 2만7500원/월 15GB+소진 후 3Mbps 속도 무제한, 음성 300분, 문자 300건) 등 3종이다.

U+알뜰모바일은 라이더들의 요금 선택권 확대를 위해 요금을 사전에 납부한 뒤 서비스를 이용할 수 있는 선불 요금제도 선보인다. 요금 납부 후 한 달 동안 음성·문자·데이터를 계속 사용할 수 있는 정액형 선불 요금제로 ▲바로고 데이터 통화 마음껏 PRO(월 6만6000원/일 5GB+소진 후 5Mbps 속도 무제한), ▲바로고 데이터 통화 마음껏(월 5만5000원/월 11GB+일 2GB+소진 후 3Mbps 속도 무제한) 등 2종이다.

이번 요금제에 대한 자세한 내용은 바로고 기사 앱 내 온라인 커뮤니티인 ‘바로고 플레이’에서 확인할 수 있다.

조용민 미디어로그 MVNO 사업담당은 “라이더는 스마트폰으로 업무를 수행하기 때문에 누구보다 통신 서비스에 큰 영향을 받아 다양한 혜택을 제공하고자 바로고와 함께 요금제를 출시하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 소비자 라이프스타일을 반영한 서비스와 상품을 선보이기 위해 노력하겠다”고 전했다.

