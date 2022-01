CJ푸드빌 빕스, 우수 고객 ‘빕스 매니아 2022’ 선정

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 빕스가 우수 고객인 ‘빕스 매니아 2022’를 선정하고 혜택을 대폭 강화한다고 5일 밝혔다.

빕스는 우수 고객 멤버십 제도인 ‘빕스 매니아’를 운영하고 있다. 전년도 매장 방문 횟수와 이용 실적에 따라 ‘매니아’와 ‘매니아플러스’ 두 단계로 나뉜다. 매니아 2022는 지난해 한 해 동안 빕스를 4회 이상 방문해 20만원 이상 결제한 고객이다. 매니아플러스 2022는 6회 이상 방문 및 40만원 이상 결제한 고객이다.

빕스 매니아 2021 고객들은 자동으로 2022년에도 등급이 유지된다. 빕스는 2020년부터 전년도 매니아 고객 등급을 신년에도 유지시켰다. 2019년 빕스 매니아는 지난 2년 동안의 실적과 무관하게 올해에도 매니아 혜택을 누릴 수 있는 셈이다.

우수 고객에게 부여하는 혜택도 한층 강화했다. 매주 수요일을 ‘매니아 데이’로 정하고 매니아 10%, 매니아플러스 15% 할인 혜택을 제공한다. 스테이크 할인, 샐러드바 식사권, 상시 음료 제공 서비스 등도 마련돼 있다.

시즌 쿠폰 발행 횟수도 늘렸다. 매장 외에도 빕스를 만나볼 수 있는 접점이 확대됨에 따라 배달, 간편식(RMR)까지 혜택 범위를 확대한 것이 특징이다. 매니아플러스에게는 스페셜 기프트를 독점으로 제공한다.

