마킷·CIPS 집계 발표

[아시아경제 차민영 기자] 시장조사업체 마킷과 구매공급협회(CIPS)는 4일 12월 영국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 57.9로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월의 58.1보다 낮고, 예상치 57.6보다는 높은 수준이다.

2021년 5월을 기점으로 PMI 지수는 완만한 하락 곡선을 그리고 있다. 지수는 작년 최고점 기준 66.1에 달했으나 현재는 60 미만을 유지하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr