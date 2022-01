서울시민 10명 중 7명 "학교폭력·청소년 범죄 매우 심각, 경찰 적극 개입해야"

스토킹, 데이트폭력 등 여성 대상 범죄 "전반적으로 안전하지 않다"

지하철, 버스 등 대중교통 이용 시 가장 큰 위협은 "심야범죄, 폭행시비, 성추행"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시민 10명 중 7명은 청소년 간 학교 폭력 문제가 매우 심각하며 폭행과 갈취 등 폭력 행위에 경찰이 적극 개입해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 또한 데이트 폭력 등 여성 대상 범죄에 대해 전반적으로 안전하지 않으며 1인·여성·노인가구 대상 주거침입 범죄도 심각한 수준으로 인식하고 있어 경찰 대응 체계의 재정비가 필요한 것으로 조사됐다.

5일 서울시 자치경찰위원회는 시민 1000명을 대상으로 ‘시민에게 다가가는 서울형 자치경찰상 확립을 위한 여론조사’를 실시하고 이 같은 내용의 결과를 공개했다. 조사는 서울시가 여론조사 기관인 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 지난해 12월 10일부터 13일까지 4일간 만 19세 이상 시민을 대상으로 웹서베이 방식으로 진행했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.1%포인트다.

조사 결과 시민들은 청소년 간의 학교폭력(69.3%) 문제가 심각하다고 느끼고 있는 것으로 나타났다. 특히 시민들은 폭행(90.9%)과 갈취(83.8%) 등 학교 폭력 문제에 경찰이 적극적으로 개입해야 한다고 인식하는 것으로 나타났다. 또한 사이버 폭력에도 경찰의 개입이 필요하다는 응답이 72.0%에 달했다. 코로나19로 대면 수업이 줄어들어 온라인 내 집단 따돌림 문제 등이 증가하는 현상이 반영된 결과로 풀이된다.

그러나 경찰의 학교폭력 대응 시스템에 대해서는 신뢰한다(11.7%)는 응답 대비 신뢰하지 않는다(46.0%)는 응답이 4배 이상 높아 경찰의 학교폭력 대응 시스템 개선이 시급한 것으로 나타났다. '가출청소년 증가로 인한 각종 사회범죄 악용' 문제가 심각하다는 응답이 68.9%에 이르고, '안전에 대해 위협을 느끼는 상황'에 대한 질문에서도 '청소년 범죄 증가’를 주로 꼽은 점을 감안하면 재정비가 필요한 상황이다 .

아울러 시민들은 데이트 폭력, 스토킹 등 여성을 대상으로 하는 범죄에 대해 전반적으로 안전하지 않다고 생각하는 것으로 나타났다. 가정폭력 범죄에 대해서도 여성·노인·장애인학대보다 아동학대를 더 심각한 문제로 인식하는 것으로 나타났다.

이어 공동주택 내 가장 심각한 안전 위협 요소로는 ‘허술한 보안장비 및 시스템(45.1%)’이 가장 높게 나타났다. ‘외부인 방문 증가에 따른 보안관리 공백(31.1%)’이 그 뒤를 이었고, ‘공동주택 내 면식 범죄 발생 우려(23.8%)’는 가장 낮은 응답률을 보였다. 코로나19로 외부 서비스 이용이 증가하면서 외부인 출입에 따른 공동주택 내 보안에 대한 불안감이 증가한 결과라는 분석이다. 특히 1인·여성·노인가구 대상 주거침입 범죄에 대해서는 ‘심각하다(55.8%)’고 생각하는 비중이 높은 것으로 나타나 주거침입 범죄예방 활동을 강화해야할 필요가 있는 것으로 분석됐다.

대중교통 이용 시 가장 큰 위협 '심야시간대 범죄 발생' 꼽아

대중교통 이용 시 안전에 가장 큰 위협이 되는 요소로는 ‘심야시간대 범죄 발생(26.3%(1+2순위 평균)’이 가장 높았으며, ‘폭행 시비(25.5%(1+2순위 평균))’, ‘지하철, 버스 내 성추행(18.7%(1+2순위 평균)’이 그 뒤를 이었다.

자동차 운전 관련 안전에 위협이 되는 요인으로는 ‘음주운전(32.05% (1+2순위 평균)’이 가장 높았으며, 그 뒤로 ‘보복·난폭 운전(19.4% (1+2순위 평균)’, ‘과속운전(12.6% (1+2순위 평균)’이 높은 순위를 차지했다. 오토바이·자전거·킥보드 운전과 관련해서는 ‘돌발출현으로 인한 접촉 사고 우려가 각각 38.4%, 32.2%, 30.1%(1+2순위 평균)를 차지해 가장 안전에 위협이 되는 요인으로 꼽혔다.

어린이보호구역(스쿨존) 안전규정의 원활한 작동을 위한 시급한 조치에 대해서는 ‘과속 운전 단속 강화(22.9%(1+2순위 평균))’, ‘초등학생 대상 안전교육 실시(22.7%(1+2순위 평균))’, ‘학교 주변 교통안전시설 정비(21.4%(1+2순위 평균))가 상대적으로 높게 나타났다.

자치경찰제 홍보 확대 필요

한편 자치경찰제에 대해 최소 ‘들어본 적 있다’는 응답이 60.3%로 과반을 차지하였으나 이 중 ‘잘 알고 있다는 응답은 6.0%에 불과해 적극적인 홍보가 필요한 것으로 파악됐다. 자치경찰제 순기능에 대한 질문에서는 ‘생활 속 긴급사고에 보다 빠르게 대응할 수 있다(71.3%)’, ‘우리 지역 실정에 맞는 활동이 효율적으로 집행된다(70.0%)’, ‘서울시민 중심의 치안과 행정이 이루어진다(66.6%)’ 등 모든 질문에서 동의한다는 응답이 과반을 차지했다.

또한 응답자들은 자치경찰제에서 특히 강화되어야 할 자치경찰 사무 분야로 ‘지역 순찰 및 범죄예방시설 설치·운영(30.8%)’을 가장 많이 꼽았으며 ‘1인가구·아동·가정·성폭력 방지 및 피해자 보호(25.8%)’가 뒤를 이었다. 김학배 위원장은 "이번 시민의 소중한 의견을 토대로 시민들이 체감할 수 있는 맞춤형 치안서비스를 제공하는 데 힘쓸 계획"이라며 "자치경찰제에 대한 시민들의 인지도와 이해도를 높이기 위한 홍보 활동에 집중하겠다"고 말했다.

